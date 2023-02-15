МОЗ за рік з початку війни відправило на лікування за кордон майже 500 онкохворих дітей

Міністерство охорони здоров'я України з 24 лютого 2022 року і досі відправило до закордонних клінік на лікування близько 500 онкохворих дітей.

Як повідомила в ефірі національного телемарафону в середу директор департаменту медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич, українських онкохворих дітей на лікування приймали, зокрема, клініки 14 європейських країн, США, Канади.

"За програмою медевакуації ми відправили за кордон близько 500 дітей із онкологією", - сказала вона.

Машкевич зазначила, що в рамках програми медевакуації на лікування за кордон відправляються діти, які потребують лікування у стаціонарі. У цьому їх супроводжують члени сім'ї.

Загалом, за словами Машкевич, на сьогодні в Україні зареєстровано близько 6 тис. онкохворих дітей з різними стадіями захворювання, і ця кількість залишається відносно стабільною та відповідає показникам інших країн.

"В Україні на обліку близько 6 тис. дітей з онкозахворюваннями. Вони всі на різних стадіях: комусь потрібне інтенсивне лікування, хтось перебуває в ремісії, хтось має вже п'ять років після завершення лікування та спокійно живе далі, але ми їх не знімаємо з обліку. Статистика стабільна, приблизно така сама, як і в європейських країнах: 13 онкохворих дітей на 100 тис. населення щорічно виявляють, що в Європі, що в Україні. Ми не говоримо про збільшення кількості", - констатувала вона.

Водночас Машкевич наголосила на посиленні проблеми пізнього виявлення захворювання через активні бойові дії та міграцію населення.