Зловмисники збували підроблені ліки для онкохворих у Києві та інших містах - прокуратура столиці

Правоохоронці в Києві викрили злочинну схему реалізації фальсифікованих лікарських препаратів для онкохворих, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури міста Києва припинено протиправну діяльність групи осіб, які розповсюджували на території України фальсифіковані лікарські засоби (ч. 2 ст. 321-1 КК України)", - ідеться в повідомленні прокуратури міста в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, фальсифіковані лікарські засоби онкологічної групи надходили в Україну з-за кордону, учасники схеми організовували збут зазначених препаратів на території Києва та інших міст.

"Вартість препарату становила 46,5 тис. грн за упаковку. Зловмисники приймали замовлення через онлайн-форму аптеки та доставляли товар покупцеві", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі столиці наголошують, що за результатами дослідження зразків препарату виробником, встановлено, що він фальсифікований. Крім того, висновок експерта підтвердив, що упаковка препарату не відповідає зразку оригінального лікарського засобу.

"16.05.2023 на підставі ухвал суду з метою встановлення фальсифікованих лікарських засобів та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення проведено обшуки у фігурантів, а також за місцями зберігання лікарських препаратів та в аптеках", - інформують у прокуратурі.

Під час слідчих дій вилучено значну кількість медичних препаратів, що містять візуальні ознаки підробки, сертифікати якості лікарських засобів невідомого походження, чорнові записи, грошові кошти, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.

Також, як ідеться в повідомленні, під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, які наразі вилучено з продажу на території України.

Зразки всіх виявлених препаратів будуть направлені на експертизу.

Двом особам, причетним до скоєння злочину, повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: https://t.me/kyiv_pro_office/1975