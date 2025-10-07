Зловмисники викрали в Кривому Розі підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу

Правоохоронці в Кривому Розі затримали зловмисників, які викрали знайомого підприємця, катували, вимагали викуп у розмірі $500 тис. і погрожували його родині.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом мешканцям Кривого Рогу повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм у вівторок.

За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця –до кафе на зустріч, де й організували викрадення. "У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід. Потерпілого вивезли до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району. Протягом трьох діб його били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали $500 тис.", - зазначається в повідомленні.

Також, за інформацією прокуратури, зловмисники погрожували родині, вимагаючи відкликати заяву про зникнення.

"Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою", - інформують у відомстві.

Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та грошові кошти.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Викриття проведено спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.