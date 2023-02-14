Медицина

20:07 14.02.2023

МОЗ відмовило в реєстрації за спрощеною процедурою 34 іноземних препаратів, зареєстрованих у країнах суворої регуляторної системи

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МОЗ відмовило в реєстрації за спрощеною процедурою 34 іноземних препаратів, зареєстрованих у країнах суворої регуляторної системи

Міністерство охорони здоров'я України відмовило у реєстрації за спрощеною процедурою 34 іноземних препаратів, які зареєстровані у країнах компетентними органами США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади та компетентним органом ЄС.

Зокрема, за інформацією, розміщеною на сайті відомства, згідно з наказом МОЗ від 10 лютого, відмовлено в реєстрації дев'яти препаратів компанії "Тева-Україна", 17 препаратів індійського виробництва, зокрема компаній "Гленмарк Фармасьютікалз", "Маклеодс Фармасьютікалз", "Зандра Лайф", п'ятьох препаратів турецької компанії DEVA, а також препаратів компанії британської "Реккітт Бенкізер Хелскер" та Pfizer.

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року МОЗ затвердило наказ №1245, згідно з яким лікарські засоби, зареєстровані в країнах із жорсткою регуляторною політикою - Японії, Швейцарії, США, Канади, Австралії, країнах ЄС можуть бути зареєстровані в Україні за скороченою процедурою протягом 10, 17 або 45 днів - залежно від категорії препаратів, що реєструються. Реєстрація препаратів за стандартною процедурою здійснюється протягом 210 днів.

У травні 2018 року МОЗ ініціювало розширення переліку документів, що надаються з метою проведення експертизи автентичності реєстраційних матеріалів на препарати (зареєстровані в інших країнах), що подаються в Україні на державну реєстрацію з метою їх закупівлі міжнародними організаціями.

 

 

Теги: #реєстрація #ліки

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