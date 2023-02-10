Приватні клініки розраховують на відновлення сектора медичного страхування, незважаючи на його суттєве падіння через війну

Найбільші приватні клініки України розраховують, що сектор медичного страхування відновиться, незважаючи на його суттєве падіння через війну, перебудували роботу зі страховими компаніями.

За оцінкою медичної групи компаній (МГК) "Адоніс", обсяг ринку медичного страхування порівняно з 2021 роком скоротився на 30-40%.

"2022 року МГК "Адоніс" лояльно підійшла до роботи зі страховими компаніями. Ми виконали свої зобов'язання та домовленості, які існували на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Це дозволило страховим компаніям виконати умови програм корпоративного страхування", – повідомили в "Адонісі".

Водночас в "Адонісі" зазначають, що із початку війни були затримки виплат за виконані медичні послуги, але МГК "дала можливість страховим компаніям приймати застрахованих у наших медичних центрах, і це дозволило вирівняти ситуацію".

"З лютого 2022 як медична група компанія (МГК) "Адоніс", так і страхові компанії перебудували свою роботу і пристосувалися до обставин. Усі страхові компанії знайшли можливість розрахуватись з нами за попередні періоди. Багато компаній налагодили процес врегулювання та оплати дуже чітко та своєчасно. Це дає надію, що разом ми зможемо збільшити кількість застрахованих пацієнтів та надати допомогу ще більшій кількості українців", - наголосили в "Адонісі".

У МГК зазначили, що "деякі страхові компанії пішли з ринку, але "Провідна", УНІКА, "Українська група", АРКС, "Країна", "Універсальна", "СОС сервіс", Європейський Страховий союз, УСО, ІНГО працюють стабільно і злагоджено".

У свою чергу директор з корпоративного продажу медичної мережі "Добробут" Дмитро Гроссу також зазначив, що частка страхових пацієнтів у загальних продажах "Добробуту" до війни у 2022 році становила 25%, тоді як у 2021 – 20%.

"Доля корпоративних клієнтів у 2022 році зросла на 25% до 2021 року. Це пов'язано з тим, що формат "передплати" на послуги виявився стійкішим за разові звернення", - сказав він.

Гроссу повідомив, що у 2022 році програми корпоративного страхування близько 20% клієнтів з різних причин не продовжили страхування, проте "були клієнти, які вперше страхувалися, вважаючи, що сьогодні це дуже важливо".

Коментуючи затримки виплат за програмами медичного страхування корпоративних клієнтів, експерт зазначив, що "партнери медмережі виявили себе з найкращого боку у питаннях фінансової дисципліни у складний для всіх період".

"Наші корпоративні клієнти не мають проблемної заборгованості перед медмережею "Добробут"", - сказав він.

Коментуючи перспективи повоєнного відновлення сектора корпоративного медичного страхування Гроссу наголосив, що розвиток цього сектора в Україні через війну триває.

"Це підтверджується постійною, хоч і незначною, але динамікою. Складний час породжують сильні рішення, які стають фундаментом для зростання", - наголосив він.