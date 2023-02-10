Два медзаклади Черкаської області отримали генератори від ТЧХУ

Товариство Червоного хреста України (ТЧХУ) забезпечило два медичні заклади Черкаської області потужними генераторами.

"Постійні ракетні удари, спрямовані на знищення енергосистеми України, створюють складні умови для роботи медичних працівників і ускладнюють можливість надання необхідної медичної допомоги пацієнтам. Щоб підтримати безперебійне функціонування медичного обладнання та необхідного режиму роботи, Черкаська обласна організація Червоного хреста передала генератори потужністю 45 кВт та 65 кВт", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Один із генераторів передали безпосередньо лікарні, а другий – КП "Тепломережі Черкаського району", що надає послуги з опалення Черкаського обласного протитуберкульозного диспансеру, який одночасно може приймати на лікування до 600 осіб.