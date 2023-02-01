В Україні почнуть застосовувати новий препарат замісної підтримувальної терапії для лікування наркозалежних

В Україні почали застосовувати Buvidal (бупронорфін) – новий препарат замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

Як повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) на своєму сайті, восени 2022 року компанія-виробник препарату Camurus передала Україні 500 річних курсів різного дозування.

Першим препарат отримав Центр терапії залежностей "Соціотерапія" Вінницької обласної ради.

Протягом двох тижнів препарат буде доставлено до решти 11 лікарень у 10 областях країни, що виявили готовність впроваджувати лікування новітньою формою бупренорфіну.

Препарат має лікарську форму розчину для ін'єкцій, що містить діючу речовину бупренорфін пролонгованої дії. Терапія передбачає одну ін'єкцію на місяць замість щоденного прийому таблетованих препаратів.

"Очікується, що така новітня форма препарату значно зменшить частоту відвідування пацієнтами закладів охорони здоров'я. Цей фактор особливо важливий в умовах воєнного стану, коли українці змушені переміщатися в межах країни або мають труднощі з доступом до лікарень на щоденній основі", - коментує ЦГЗ.

У ЦГЗ зазначають, що препарат має багато переваг для стабільних пацієнтів, а також для тих, хто ще не досягнув стабільності й кому складно керувати щоденним прийомом лікарських засобів.

ЗПТ - призначення препаратів, що мають схожу на героїн, морфін та інші опіоїди дію на головний мозок людини. Контрольоване призначення відповідної дози препарату дає змогу нормалізувати роботу головного мозку, запобігти розвитку ломки та блокувати потяг до нелегальних опіоїдів. Це дає змогу пацієнтам відмовитись від вживання нелегальних опіатів, значно знизити ризик, пов'язаний з ін'єкціями (ВІЛ, вірусні гепатити, інфекції тощо), стабілізувати здоров'я, стати соціально активними. Крім того, ЗПТ сприяє значному зниженню кримінальної активності серед споживачів наркотиків.