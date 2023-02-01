Медицина

19:23 01.02.2023

В Україні почнуть застосовувати новий препарат замісної підтримувальної терапії для лікування наркозалежних

2 хв читати

В Україні почали застосовувати Buvidal (бупронорфін) – новий препарат замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

Як повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) на своєму сайті, восени 2022 року компанія-виробник препарату Camurus передала Україні 500 річних курсів різного дозування.

Першим препарат отримав Центр терапії залежностей "Соціотерапія" Вінницької обласної ради.

Протягом двох тижнів препарат буде доставлено до решти 11 лікарень у 10 областях країни, що виявили готовність впроваджувати лікування новітньою формою бупренорфіну.

Препарат має лікарську форму розчину для ін'єкцій, що містить діючу речовину бупренорфін пролонгованої дії. Терапія передбачає одну ін'єкцію на місяць замість щоденного прийому таблетованих препаратів.

"Очікується, що така новітня форма препарату значно зменшить частоту відвідування пацієнтами закладів охорони здоров'я. Цей фактор особливо важливий в умовах воєнного стану, коли українці змушені переміщатися в межах країни або мають труднощі з доступом до лікарень на щоденній основі", - коментує ЦГЗ.

У ЦГЗ зазначають, що препарат має багато переваг для стабільних пацієнтів, а також для тих, хто ще не досягнув стабільності й кому складно керувати щоденним прийомом лікарських засобів.

ЗПТ - призначення препаратів, що мають схожу на героїн, морфін та інші опіоїди дію на головний мозок людини. Контрольоване призначення відповідної дози препарату дає змогу нормалізувати роботу головного мозку, запобігти розвитку ломки та блокувати потяг до нелегальних опіоїдів. Це дає змогу пацієнтам відмовитись від вживання нелегальних опіатів, значно знизити ризик, пов'язаний з ін'єкціями (ВІЛ, вірусні гепатити, інфекції тощо), стабілізувати здоров'я, стати соціально активними. Крім того, ЗПТ сприяє значному зниженню кримінальної активності серед споживачів наркотиків.

Теги: #медицина #лікування #зпт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 01.02.2023
ТЧХУ відкрило ще два центри психосоціальної підтримки

ТЧХУ відкрило ще два центри психосоціальної підтримки

20:13 30.01.2023
На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

18:15 24.01.2023
Пацієнтські, правозахисні та ветеранські організації України вимагають узаконити лікзасоби на основі медичного канабісу

Пацієнтські, правозахисні та ветеранські організації України вимагають узаконити лікзасоби на основі медичного канабісу

16:49 19.01.2023
В опіковому центрі в Києві перебувають 4 дитини, які постраждали внаслідок падіння вертольота у Броварах, – Нацполіція

В опіковому центрі в Києві перебувають 4 дитини, які постраждали внаслідок падіння вертольота у Броварах, – Нацполіція

17:57 13.01.2023
Необхідно розгорнути додаткові реанімаційні місця в неонатальних центрах на заході України через міграцію - експерт

Необхідно розгорнути додаткові реанімаційні місця в неонатальних центрах на заході України через міграцію - експерт

07:48 12.01.2023
Обвинувачене у фальсифікації ліків подружжя у суді знову попросило про відведення судді – пацієнти

Обвинувачене у фальсифікації ліків подружжя у суді знову попросило про відведення судді – пацієнти

20:57 28.12.2022
До Словенії на лікування прибули двоє важко поранених українських військових

До Словенії на лікування прибули двоє важко поранених українських військових

15:01 26.12.2022
Знижка для українців на лікування раку в одній з найкращих турецьких клінік Anadolu

Знижка для українців на лікування раку в одній з найкращих турецьких клінік Anadolu

08:51 20.12.2022
Частину лікарень Луганщини перепрофільовано у військові шпиталі, цивільне населення не обслуговують

Частину лікарень Луганщини перепрофільовано у військові шпиталі, цивільне населення не обслуговують

14:11 01.12.2022
Пацієнти з ВІЛ з початку війни отримали понад 209,6 тис. курсів АРВ-терапії на $13 млн завдяки донорам та партнерам

Пацієнти з ВІЛ з початку війни отримали понад 209,6 тис. курсів АРВ-терапії на $13 млн завдяки донорам та партнерам

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, показники вакцинації впали – головний лікар

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

ОСТАННЄ

Мобільні медбригади ТЧХУ допомагають мешканцям віддалених населених пунктів Вінницької області

Медмережа "Добробут" побудує реабілітаційний центр за підтримки американської DFC

Українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном – МОЗ

Планові операції на віддалених від бойових дій територіях проводяться, МОЗ моніторить заповнюваність хірургічних ліжок – Ляшко

Понад 6 тисяч людей скористалися послугами медичних сервісів Товариства Червоного Хреста України за пів року на Закарпатті

У Києві передано до суду справу керівника фірми, який привласнив 13 млн грн на постачанні рентгенапаратів до столичних лікарень

До Миколаєва та Вишгорода на Київщині передали надпотужні генератори для клінік від Rolls-Royce Power Systems та PerinGenerators Group

Із початку року від COVID-19 в Україні померли до 180 осіб - Кузін

Центрами розвитку трансплантації в Україні залишаються Київ і Львів, але трансплантацію органів уже можуть проводити 32 медзаклади країни – МОЗ

Проблему відсутності онкопрепаратів у клініках буде вирішено до середини лютого – Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА