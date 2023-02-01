Медицина

15:07 01.02.2023

Медмережа "Добробут" побудує реабілітаційний центр за підтримки американської DFC

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Медмережа "Добробут" побудує реабілітаційний центр за підтримки американської DFC

Медична мережа "Добробут" побудує реабілітаційний центр за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC).

Як повідомляється в пресрелізі мережі, лист про наміри з "Добробутом" підписав голова DFC Скотт Натан на зустрічі представників українського бізнесу з послом США Бріджит Брінк в Американській торговельній палаті.

"Добробут" став першою приватною медичною компанією в Україні, яка отримала фінансову підтримку від DFC", - повідомили в медмережі, не уточнивши обсягів інвестицій і термінів реалізації проєкту.

Як повідомлялося, головний операційний директор медичної мережі "Добробут" Вадим Шекман у 2021 році повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" про плани будівництва великого реабілітаційного центру.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медцентри мережі надають послуги для дітей та дорослих більш ніж за 75 напрямками. Щороку спеціалісти "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працює понад 2800 працівників.

З початку війни завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також завдяки роботі благодійного фонду "Фонд Добробут" клініки мережі, що продовжили свою роботу навіть під час воєнних дій, протягом місяців значну частину медичних послуг надавали безоплатно.

Теги: #центр #добробут #dfc

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