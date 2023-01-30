Медицина

11:53 30.01.2023

Понад 6 тисяч людей скористалися послугами медичних сервісів Товариства Червоного Хреста України за пів року на Закарпатті

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Понад 6 тисяч людей скористалися послугами медичних сервісів Товариства Червоного Хреста України за пів року на Закарпатті

Послугами медичних сервісів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) на Закарпатті за пів року скористалися вже понад 6,5 тисячі українських громадян, зокрема тимчасово переміщені особи.

Як повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці, безкоштовно обстежитись можна у медичних сервісах Червоного Хреста України в Ужгороді, Тячеві та Рахові. У медичних центрах ТЧХУ також проводять лабораторні та інструментальні дослідження, призначають лікування. Крім консультацій лікарів, пацієнти можуть безкоштовно отримати ліки. За потреби в медичних центрах фахівці надають психологічну допомогу.

По медичну допомогу найчастіше зверталися пацієнти із серцево-судинними захворюваннями (63%), бронхо-легеневою патологією (8%), захворюваннями кістково-м'язової системи (6%), шлунково-кишковими розладами (5%), з інших причин (18%).

Теги: #закарпаття #меддопомога #тчху

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