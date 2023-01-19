Червоний Хрест України передав медичне обладнання спеціалізованому дитячому медичному центру

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) передало медичне обладнання Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру у четвер у Львові.

Як повідомляє ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці, дитячий медичний центр отримав близько 10 тонн медичного обладнання на загальну суму понад 16 млн грн. Серед обладнання - сучасні електроліжка, монітори контролю життєво важливих показників, медичні каталки, комплекти для надання першої допомоги, автоматичні прилади для непрямого масажу серця, тонометри, пульсоксиметри, діагностичні ліхтарики, фонендоскопи, електронні термометри, а також хірургічний шовний матеріал.

Медичне обладнання передано до спеціалізованого дитячого медичного центру за донорської підтримки Червоного Хреста Чеської Республіки. У центрі щорічно отримували стаціонарну допомогу 7,5 тис. дітей та проводили понад 70 тис. амбулаторних консультацій. Після початку війни центр став допомагати дітям тимчасово переміщених осіб із важкими захворюваннями крові.

"Надана гуманітарна допомога сприятиме якнайшвидшій реабілітації та лікуванню маленьких пацієнтів в області", - зазначили в ТЧХУ.