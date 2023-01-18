Медицина

18:29 18.01.2023

Нових штамів коронавірусу в Україні не виявлено

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Нових штамів коронавірусу в Україні не виявлено

В Україні не виявлено нових штамів коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"В Україні на сьогодні нових видів штаму коронавірусу не зафіксовано, він у нас не циркулює. Це ми можемо заявити офіційно: з того біологічного матеріалу, який надходить до нас на дослідження, циркуляції нового штаму не виявлено", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Ляшко також повідомив, що кількість госпіталізованих із коронавірусом в українських клініках нині в середньому коливається на рівні 3,5 тис. пацієнтів.

Теги: #моз #коронавірус

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