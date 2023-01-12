Центри крові заготовляють кров у достатньому обсязі, забезпечені генераторами - Ляшко

Центри крові заготовляють кров та її препарати у достатньому обсязі, всі центри оснащені генераторами для забезпечення безперебійної роботи, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У центрах крові, зокрема завдяки підтримці МОЗ, є альтернативні джерела енергопостачання, проблем бути не має. Ми забезпечили центри крові всім необхідним, щоб вони могли повноцінно функціонувати під час планових відключень", - сказав він в ефірі національного радіо в середу.

Ляшко наголосив, що система охорони здоров'я загалом справляється із завданням забезпечення медзакладів кров'ю та її препаратами, а у разі виникнення підвищеної потреби у тому чи іншому медзакладі перерозподіляє запаси крові.

"Уже 11 місяців війни система охорони здоров'я забезпечує кров'ю та всіма необхідними компонентами всі медзаклади. У лікарнях є банки крові, щоб закрити всю потребу, але це війна і в будь-який час до будь-якої лікарні може надійти більша кількість пацієнтів, тож може бути питання з довезенням. Ми знаємо, де взяти і куди привезти, але запаси крові одразу потрібно поповнювати, тому іноді звучать заклики приходити та здавати", - сказав він.

Водночас Ляшко закликав донорів регулярно та планомірно здавати кров.