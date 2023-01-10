Українські медзаклади вже отримали 1092 термінали Starlink

В українські медзаклади поставлено 1092 термінали Starlink, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я у вівторок із посиланням на заступника міністра Марію Карчевич.

"Ми розуміємо, що зараз є перебої в енергопостачанні, й забезпечуємо наші медзаклади альтернативними можливостями. Наприклад, за останні кілька місяців до медзакладів було поставлено 1092 термінали Starlink для того, щоб клініки могли підключатися до інтернету", - зазначено в повідомленні відомства.

Карчевич також повідомила, що попри виклики воєнного часу в Україні триває цифровізація системи охорони здоров'я та впровадження електронних інструментів. Зокрема, у 2022 році в рамках програми "Доступні ліки" було виписано понад 10 млн рецептів на суму 2,2 млрд грн. Також, за даними відомства, до системи електронної охорони здоров'я внесено понад 1 млрд записів, при цьому 35 млн українців мають декларації з сімейним лікарем.