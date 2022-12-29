США та Італія вимагатимуть від тих, хто прибуває з КНР, складати тести на COVID-19

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) повідомили про запровадження з 5 січня 2023 року нових вимог щодо тестування на коронавірус для пасажирів, які прибувають у країну з Китаю.

"CDC оголосили про запровадження вимоги для авіапасажирів, які прибувають із КНР до США, про надання негативного тесту на COVID-19 або документа про одужання", - йдеться у заяві цього відомства.

У CDC пояснили, що запроваджують ці заходи, щоб уповільнити поширення COVID-19 у США "через сплески випадків захворювання в КНР, враховуючи відсутність достатніх і транспарентних епідеміологічних даних" (з Китаю – ІФ-У).

Заходи впроваджують із 5 січня 2023 року для всіх авіапасажирів віком від двох років незалежно від громадянства та статусу вакцинації. Вимога також поширюється на людей, які вилітають із КНР транзитом через треті країни і на тих, хто слідує через США до інших пунктів призначення, йдеться в заяві.

Крім того, як повідомляє Bloomberg, Італія почне перевіряти на COVID-19 усіх пасажирів, які прибувають з Китаю, і "хоче, щоб інші країни ЄС наслідували приклад".

Агентство нагадує, що раніше майже у половини пасажирів двох рейсів з Китаю було виявлено коронавірусну інфекцію.

Велика Британія розгляне у четвер питання про запровадження обов'язкових тестів на COVID-19 для тих, хто прибуває з Китаю, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, чиновники міністерства транспорту, міністерства внутрішніх справ, а також міністерства охорони здоров'я та соціального захисту ухвалять рішення про те, чи варто Великій Британії наслідувати приклад США та інших країн і ввести обов'язкове тестування на COVID-19 для мандрівників із Китаю.

Раніше повідомлялося, що кількість заражень коронавірусом у КНР зросла на тлі пом'якшення обмежувальних заходів у країні.

З 2020 року Китай дотримувався політики "нульової толерантності" до COVID-19, що означає застосування таких заходів, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт з інфікованими людьми. Однак у грудні влада скасувала низку обмежень, схвалених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань і випадків летального результату.

Японія, Південна Корея та Індія, як повідомлялося, зажадали від пасажирів, які прибувають з КНР, складати тести на COVID-19.