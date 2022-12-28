UNFPA та ЄС передали українським пологовим будинкам і лікарням 56 тонн санітарно-гігієнічних наборів для жінок

Фонд ООН у сфері народонаселення (UNFPA) за підтримки Європейського Союзу (ЄС) доставив в Україну 56 тонн засобів індивідуального захисту та санітарно-гігієнічних наборів для пацієнток і персоналу 16 лікарень та спеціалізованих пологових установ різних регіонів.

Як повідомляється у прес-релізі UNFPA, поширеному у середу, 6,5 тис. санітарно-гігієнічних наборів прибули до Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської, Черкаської, Кіровоградської, Хмельницької, Полтавської області.

Набори, які будуть роздаватися жінкам напередодні та після пологів, складаються із засобів особистої гігієни, білизни, а також теплих ковдр, які можуть знадобитися взимку. Кожна лікарня також отримала засоби індивідуального захисту для персоналу: рукавички, комбінезони, халати, маски, окуляри.

"Жінкам буває важко отримати доступ до якісних медичних послуг – адже велика їх кількість переїхала і не знає, до якого лікаря звернутися на новому місці, з іншого боку – багато лікарів поїхало за кордон", – зазначив заступник представника Фонду ООН у сфері народонаселення в Україні Павло Замостян, якого цитує пресслужба Фонду.

Як зазначається у повідомленні, доставлені UNFPA матеріали допоможуть медикам проводити безпечні пологи, включно з кесаревим розтином та іншими акушерськими хірургічними втручаннями, а також зменшити наслідки викиднів та ризики материнської смертності.

Від початку повномасштабної війни в Україні, UNFPA за підтримки партнерів доставив понад 100 тонн медикаментів та обладнання до пологових будинків та гінекологічних відділень по всій Україні, запустив у роботу 30 мобільних клінік репродуктивного здоров'я та національну гарячу лінію з питань сексуального та репродуктивного здоров'я.