"Епіцентр" передав МОЗ чергову партію з десяти реанімобілів

Група компаній "Епіцентр" передала Міністерству охорони здоров'я чергову партію із десяти автомобілів швидкої допомоги, закуплених у межах благодійної ініціативи "Рятуємо життя", повідомила пресслужба групи.

За її даними, швидкі буде відправлено до центрів медичної допомоги у Херсонській, Житомирській, Волинській та Сумській областях, а також військовим медикам Сил оборони.

"У рамках нашої благодійної ініціативи передаємо МОЗ чергову партію швидких. Наступну партію з десяти автомобілів виробник обіцяє виготовити вже до середини січня. Закупівля автомобілів швидкої допомоги відбулася завдяки об’єднанню зусиль компанії "Епіцентр", її партнерів, постачальників та покупців", - наведено слова співзасновниці ТОВ "Епіцентр К" Галини Гереги у повідомленні.

"Епіцентр" із серпня поточного року вже закупив та передав 30 реанімобілів на суму 80 млн грн.

"Автомобілі, які ми отримували раніше від компанії "Епіцентр", уже рятують життя українців, постраждалих від дій країни-агресора, тому насправді кожен донат, великий і маленький, - не про гроші, а про спасіння цілих родин", – зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Як повідомлялося, "Епіцентр" запустив акцію у своїй торговельній мережі для закупівлі 55 машин швидкої допомоги, перераховуючи кошти з кожної покупки у торговельних центрах мережі.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 75 діючих торговельних об'єктів під брендами "Епіцентр" і "Нова Лінія" в різних регіонах країни.

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені. Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 1 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).