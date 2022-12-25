Медицина

18:42 25.12.2022

Медустанови Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей отримають генератори, передані Казахстаном

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Казахстан передав Україні партію генераторів, які будуть спрямовані на оснащення медичних закладів Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму телеграм-каналі у неділю.

"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів! Вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів і де їх потребують найбільше — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську", - уточнюється в повідомленні.

"Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій – зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, слова якого наводяться у повідомленні.

Теги: #казахстан #моз #генератори

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