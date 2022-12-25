Медустанови Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей отримають генератори, передані Казахстаном
Казахстан передав Україні партію генераторів, які будуть спрямовані на оснащення медичних закладів Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму телеграм-каналі у неділю.
"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів! Вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів і де їх потребують найбільше — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську", - уточнюється в повідомленні.
"Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій – зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, слова якого наводяться у повідомленні.