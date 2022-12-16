Медицина

19:21 16.12.2022

Лікарні восьми областей залишаються знеструмленими через обстріл

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Лікарні восьми областей залишаються знеструмленими через обстріл

Медичні заклади восьми областей України залишаються знеструмленими через обстріли, клініки працюють на генераторах.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, наразі знеструмленою залишається частина лікарень у Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Київській областях.

Окрім того, без централізованого електропостачання залишаються декілька медичних закладів столиці.

Водночас МОЗ уточнює, що у цих областях у лікарнях критично важливе обладнання, операційні та реанімації заживлені від електрогенераторів.

Наразі в українських лікарнях є понад 3 000 генераторів різної потужності, що дають змогу закрити мінімальну потребу в електроенергії. Резерв пального для роботи генераторів щонайменше п'ять днів.

Найближчим часом до лікарень заплановано постачання ще понад 2 000 генераторів.

"Кожна лікарня, яка має контракт із Нацслужбою здоров’я, має як мінімум один генератор, який дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії та дає електроживлення в операційні та реанімації", – повідомляє МОЗ із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Богдана Боруховського.

Він також повідомив, що наразі у лікарнях встановлено понад 1 тисячу станцій Starlink.

Теги: #ракети #знеструмлення #лікарні

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