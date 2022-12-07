З початку війни в медзакладах України працевлаштувалися близько 4,3 тис. вимушених переселенців-медиків

З початку війни в медзакладах України працевлаштувалися 4290 вимушених переселенців-медиків, зокрема 2 тис. лікарів, 1,5 тис. середнього медичного персоналу та 781 технічний працівник.

Як повідомляє голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у своєму телеграм-каналі з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я, МОЗ максимально спростило механізм працевлаштування для медиків-переселенців.

"Не потрібно звільнятись зі старого місяця роботи та працевлаштовуватись у новому. Формально медики залишаються працювати за основним місцем роботи, фактично – облік робочого часу відбувається в новому закладі, де й сплачується зарплата", - повідомив він.

Радуцький зазначив, що наразі на порталі вакансій медпрацівників, який запустив МОЗ, доступно 625 медичних вакансій.