Медицина

14:09 07.12.2022

З початку війни в медзакладах України працевлаштувалися близько 4,3 тис. вимушених переселенців-медиків

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З початку війни в медзакладах України працевлаштувалися близько 4,3 тис. вимушених переселенців-медиків

З початку війни в медзакладах України працевлаштувалися 4290 вимушених переселенців-медиків, зокрема 2 тис. лікарів, 1,5 тис. середнього медичного персоналу та 781 технічний працівник.

Як повідомляє голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у своєму телеграм-каналі з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я, МОЗ максимально спростило механізм працевлаштування для медиків-переселенців.

"Не потрібно звільнятись зі старого місяця роботи та працевлаштовуватись у новому. Формально медики залишаються працювати за основним місцем роботи, фактично – облік робочого часу відбувається в новому закладі, де й сплачується зарплата", - повідомив він.

Радуцький зазначив, що наразі на порталі вакансій медпрацівників, який запустив МОЗ, доступно 625 медичних вакансій.

Теги: #медики #працевлаштування #переселенці

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