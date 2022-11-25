Медицина

19:02 25.11.2022

МОЗ продовжує комунікації з виробниками вакцин проти грипу для збільшення постачання – Ляшко

1 хв читати
МОЗ продовжує комунікації з виробниками вакцин проти грипу для збільшення постачання – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України продовжує комунікації з виробниками вакцин проти грипу, обговорюючи збільшення постачання цих препаратів, повідомив голова відомства Віктор Ляшко.

"Вакцина від грипу є, але не в такій кількості, як би нам хотілося. Ми продовжуємо працювати з виробниками (вакцин – ІФ-У), щоби їх завезли на територію України", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Ляшко повідомив, що до України було поставлено близько 160 тис. доз вакцини проти грипу, які було скеровано для вакцинації військових та медиків, котрі "хотіли вакцинуватися".

Він уточнив, що нині вакцина проти грипу також є в аптечних закладах.

Ляшко також нагадав, що в Україні в достатній кількості є вакцина проти COVID-19.

Теги: #грип #вакцини #постачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 25.11.2022
Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети в Україну – ГУР МО

Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети в Україну – ГУР МО

09:14 25.11.2022
У Миколаєві відновлено водопостачання, з громадського транспорту працюють автобуси - мер

У Миколаєві відновлено водопостачання, з громадського транспорту працюють автобуси - мер

12:44 05.11.2022
Тегеран стверджує, що постачав безпілотники до початку війни РФ проти України

Тегеран стверджує, що постачав безпілотники до початку війни РФ проти України

14:58 04.11.2022
Фаркомпанія "Санофі" передала Україні 163 тис. доз вакцини проти грипу для медпрацівників

Фаркомпанія "Санофі" передала Україні 163 тис. доз вакцини проти грипу для медпрацівників

19:51 03.10.2022
В Україну буде поставлено 20 французьких бронеавтомобілів Bastion і від 6 до 12 гаубиць Caesar

В Україну буде поставлено 20 французьких бронеавтомобілів Bastion і від 6 до 12 гаубиць Caesar

20:59 01.10.2022
Франція може поставити Україні нову партію гаубиць Caesar

Франція може поставити Україні нову партію гаубиць Caesar

14:33 29.09.2022
"Санофі" планує у поточному епідсезоні поставити до України на приватний ринок 50 тис. доз вакцин від грипу

"Санофі" планує у поточному епідсезоні поставити до України на приватний ринок 50 тис. доз вакцин від грипу

13:05 27.09.2022
За цього епідсезону до України надійде понад 340 тис. доз вакцин від грипу – Радуцький

За цього епідсезону до України надійде понад 340 тис. доз вакцин від грипу – Радуцький

19:09 26.09.2022
Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

20:38 22.09.2022
США готують до відправки в Україну нову партію боєприпасів - Міноборони США

США готують до відправки в Україну нову партію боєприпасів - Міноборони США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

ОСТАННЄ

АМКУ зобов'язав МОЗ розробити чіткий порядок обмеження обігу російських і білоруських ліків

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

НСЗУ запропонує спецпакети для медустанов на тимчасово окупованих територіях і в районах бойових дій

ДП МЗУ отримало міжнародний сертифікат за антикорупційним стандартом

"Фармак" інвестує понад EUR20 млн у будівництво заводу в Іспанії

Медзаклади Харківщини отримали понад 50 генераторів різної потужності

Медсистема України для безперебійної роботи потребує 1500 генераторів, але мінімальні потреби забезпечені - заступник міністра охорони здоров'я

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

Шмигаль розраховує, що ВООЗ активно долучиться до забезпечення українських медзакладів енергетичним обладнанням

Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами – Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА