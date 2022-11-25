МОЗ продовжує комунікації з виробниками вакцин проти грипу для збільшення постачання – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України продовжує комунікації з виробниками вакцин проти грипу, обговорюючи збільшення постачання цих препаратів, повідомив голова відомства Віктор Ляшко.

"Вакцина від грипу є, але не в такій кількості, як би нам хотілося. Ми продовжуємо працювати з виробниками (вакцин – ІФ-У), щоби їх завезли на територію України", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Ляшко повідомив, що до України було поставлено близько 160 тис. доз вакцини проти грипу, які було скеровано для вакцинації військових та медиків, котрі "хотіли вакцинуватися".

Він уточнив, що нині вакцина проти грипу також є в аптечних закладах.

Ляшко також нагадав, що в Україні в достатній кількості є вакцина проти COVID-19.