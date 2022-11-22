Медсистема України для безперебійної роботи потребує 1500 генераторів, але мінімальні потреби забезпечені - заступник міністра охорони здоров'я

Медична система України для забезпечення безперебійної роботи медзакладів потребує ще 1500 генераторів різної потужності, але мінімальні потреби системи охорони здоров'я забезпечені, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.

"Критичний мінімум забезпечений, але потреба лишається. Ця потреба вимірюється приблизно у 1500 генераторах різної потужності, від найнижчої до великої, по 300-400 кіловат", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Боруховський пояснив, що генераторів, які є в клініках, достатньо для забезпечення роботи операційних, реанімації, критичного медобладнання, проте цих потужностей недостатньо для безперебійної роботи клінік в умовах тривалих блекаутів.

"Враховуючи можливі негативні сценарії, потрібно бути готовими до триваліших відключень, відповідно до того, що нам доведеться до цих самих генераторів приєднувати інші прилади, медобладнання, а також інші групи споживачів для освітлення, приготування їжі тощо", - сказав він.

При цьому Боруховський уточнив, що "в умовах блекауту генератори разом зі стралінком будуть давати зв'язок".

"Коли ми говоримо про пункт невідкладної медичної допомоги, то там має бути мінімальний генератор на 5-10 кіловат, щоб там було тепло і щоб був зв'язок", - сказав він.

Заступник міністра також наголосив, що додаткові генератори необхідні, "щоб вони були взаємозамінні; у медзакладі не може бути один генератор, їх має бути декілька".

Боруховський зазначив, що підготовку до забезпечення роботи медзакладів в умовах блекауту МОЗ проводило у тісній координації з місцевою владою, благодійниками, військовими адміністраціями.