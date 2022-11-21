Медицина

13:11 21.11.2022

Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами – Ляшко

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Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами – Ляшко

Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"На сьогодні усі медичні установи, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, забезпечені генераторами. Коли в населеному пункті тривалий час не буде світла, то в лікарнях мають бути передбачені окремі блоки, які виконуватимуть роль пунктів незламності, на кшталт тих, які зараз відкриваються на Херсонщині", — процитовано на сайті міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Він уточнив, що у разі відключення світла у більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично протягом кількох секунд.

Ляшко нагадав, що наразі МОЗ спільно зі Світовим банком розпочали проєкт із закупівлі ще додаткових 1100 генераторів, які у стислий термін мають з'явитися в українських лікарнях. Ще 170 генераторів для медзакладів надасть ВООЗ.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький повідомив, що МОЗ закупить 1126 автономних генераторів для забезпечення електроенергією лікарень, які не мають коштів придбати альтернативні джерела живлення.

 

Теги: #лікарні #генератори

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