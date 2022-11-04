Медицина

14:58 04.11.2022

Фаркомпанія "Санофі" передала Україні 163 тис. доз вакцини проти грипу для медпрацівників

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Фаркомпанія "Санофі" передала Україні 163 тис. доз вакцини проти грипу для медпрацівників

Фаркомпанія "Санофі" передала Україні 163 тис доз вакцини проти грипу для медичних працівників.

Як повідомляється в пресрелізі компанії з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, загалом станом на вересень "Санофі" передала українським пацієнтам 31 млн доз лікарських засобів на суму понад EUR23 млн.

У компанії нагадують, що у лютому 2022 року МОЗ, посольство Франції в Україні та "Санофі" підписали меморандум про взаєморозуміння для надання пацієнтам в Україні ширшого доступу до високоякісної медичної допомоги та ліків, сприяння гармонізації законодавства України у сфері охорони здоров'я із законодавством ЄС.

Теги: #вакцина #грип #санофі

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