У Китаї почали пропонувати вакцину від COVID-19, яку необхідно вдихати ротом

У Шанхаї громадянам почали пропонувати вакцину від коронавірусу COVID-19 у вигляді субстанції, яку необхідно вдихати через рот, повідомляє Associated Press.

Нова вакцина є газоподібною субстанцією, яку необхідно вдихнути ротом. Її безкоштовно пропонують як "бустерну" дозу тим, хто вже проходив вакцинацію ін'єкцією раніше.

На відео, оприлюдненому місцевими ЗМІ, видно, як люди вдихають вакцину зі склянки через трубочку. Після повільного вдихання вакцини необхідно затримати дихання на п'ять секунд, уся процедура триває не більше ніж 20 секунд.

"За відчуттями це як пити молочний чай. Коли я вдихнув це, воно було солодкувате", - розповів один із жителів Шанхаю, який пройшов ревакцинацію.

Китайський регулятор схвалив вакцину для використання як бустерну дозу у вересні. Її розробила китайська біофармацевтична компанія Cansino Biologics Inc. як аерозольну версію вакцини. Вона пройшла клінічні випробування у Китаї, Угорщині, Пакистані, Малайзії, Аргентині та Мексиці.