Медицина

14:33 29.09.2022

"Санофі" планує у поточному епідсезоні поставити до України на приватний ринок 50 тис. доз вакцин від грипу

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"Санофі" планує у поточному епідсезоні поставити до України на приватний ринок 50 тис. доз вакцин від грипу

Фармацевтична компанія "Санофі" (Франція) планує цього епідеміологічного сезону поставити до України на приватний ринок 50 тис. доз вакцин від грипу.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, ще 163 тис. доз вакцини від грипу буде передано як гуманітарну допомогу для вакцинації медиків та інших груп ризику, визначених Міністерством охорони здоров'я.

"Цієї кількості вакцини має вистачити, щоб захистити від грипу українських медиків та інші групи ризику", - зазначають у компанії.

У "Санофі" також повідомили, що для прискорення постачання в Україну вакцини від грипу і для приватного ринку, і як гумдопомоги ухвалено рішення поставити вакцину, виготовлену у Франції, в іноземній упаковці з інструкцією українською мовою, яка буде додана в упаковку.

Вакцини, які будуть поставлені на приватний ринок, будуть доступні в аптечних мережах.

Коментуючи цінову ситуацію з вакцинами від грипу в епідсезоні, в компанії уточнили, що "Санофі" з початку війни в Україні не підвищувала ціни на свої лікарські засоби, зокрема на вакцини, проте не може впливати на цінову політику аптек і дистриб'юторів.

"Санофі" планує зберегти вартість вакцини від грипу на рівні минулого року. Але варто пам'ятати, що, крім виробника, на остаточну ціну для українських пацієнтів впливають інші гравці фармацевтичного ринку (дистриб'ютори, аптечні мережі, приватні клініки, які стягують плату за свої медичні послуги). Говорити про остаточну вартість вакцини в аптечній мережі чи приватних клініках ми не можемо", - зазначили в компанії.

За оцінками "Санофі", через прогнози одночасної циркуляції вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2 в поточному епідсезоні очікується досить високий попит на вакцинацію від грипу.

"Ми очікуємо, що вакцина від грипу виробництва "Санофі" буде доступна у продажу вже в середині - наприкінці жовтня цього року. Це дасть українцям можливість щепитися напередодні сезонного зростання захворюваності на грип", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року "Санофі" підтримала ініціативу Європейської комісії Stand Up For Ukraine та передала українським пацієнтам гуманітарну допомогу у вигляді 300 тис. доз вакцини від дифтерії та правця. У такий спосіб компанія прагнула мінімізувати ризик виникнення епідемічних захворювань, яким піддаються тимчасово переміщені особи, особливо діти.

Теги: #вакцина #грип #санофі

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