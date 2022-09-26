Вакцинацію проти COVID-19 потрібно продовжувати незалежно від того, чи було введено бустер – експерт

Вакцинацію проти COVID-19 слід продовжувати незалежно від того, чи було введено бустерну дозу, рекомендує голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

"Продовжувати вакцинацію потрібно попри те, скільки часу минуло після першого бустера", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Лапій нагадав, що в Україні схвалено введення першого бустера через п'ять місяців чи пізніше після основного циклу вакцинації, а через чотири місяці після цього – другої бустерної дози. При цьому НТГЕІ порекомендувала, а МОЗ дозволило універсальний доступ до другого бустера, тобто "другого бустера для всіх".

"Це зумовлено тим, що в Європі обговорюють повернення суворіших правил вакцинації, зокрема через біженців з України. Тому стратегічно Україна має зробити універсальний доступ до вакцин", - сказав він.



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