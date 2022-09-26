Медицина

19:06 26.09.2022

Вакцинацію проти COVID-19 потрібно продовжувати незалежно від того, чи було введено бустер – експерт

1 хв читати
Вакцинацію проти COVID-19 потрібно продовжувати незалежно від того, чи було введено бустер – експерт

Вакцинацію проти COVID-19 слід продовжувати незалежно від того, чи було введено бустерну дозу, рекомендує голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

"Продовжувати вакцинацію потрібно попри те, скільки часу минуло після першого бустера", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Лапій нагадав, що в Україні схвалено введення першого бустера через п'ять місяців чи пізніше після основного циклу вакцинації, а через чотири місяці після цього – другої бустерної дози. При цьому НТГЕІ порекомендувала, а МОЗ дозволило універсальний доступ до другого бустера, тобто "другого бустера для всіх".

"Це зумовлено тим, що в Європі обговорюють повернення суворіших правил вакцинації, зокрема через біженців з України. Тому стратегічно Україна має зробити універсальний доступ до вакцин", - сказав він.


Повний текст інтерв'ю розміщено на головній сторінці агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

Теги: #вакцинація #думка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 19.09.2022
Україна дозволила другу бустерну дозу від COVID-19 усім охочим

Україна дозволила другу бустерну дозу від COVID-19 усім охочим

16:57 19.09.2022
Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

18:08 14.09.2022
В Україні на COVID-19 минулого тижня захворіли майже 23,9 тис. осіб, зроблено 81 тис. вакцинацій

В Україні на COVID-19 минулого тижня захворіли майже 23,9 тис. осіб, зроблено 81 тис. вакцинацій

12:35 01.09.2022
МОЗ, МОН, ЮНІСЕФ та ВООЗ закликають батьків забезпечити своєчасне вакцинування дітей

МОЗ, МОН, ЮНІСЕФ та ВООЗ закликають батьків забезпечити своєчасне вакцинування дітей

13:26 09.08.2022
Вакцинацією від поліомієліту за 6 міс. 2022 року було охоплено 33% дітей до року – ЦГЗ

Вакцинацією від поліомієліту за 6 міс. 2022 року було охоплено 33% дітей до року – ЦГЗ

20:40 04.07.2022
Битва України за південь багато в чому залежатиме від того, як ми захистимо схід – нардеп Костенко

Битва України за південь багато в чому залежатиме від того, як ми захистимо схід – нардеп Костенко

09:23 24.06.2022
Вакцинація населення від коронавірусу запобігла 20 млн смертей у 2021 році

Вакцинація населення від коронавірусу запобігла 20 млн смертей у 2021 році

06:32 21.06.2022
Байден вважає ймовірним, що Україна стане членом ЄС

Байден вважає ймовірним, що Україна стане членом ЄС

20:05 18.06.2022
Заступник голови Мін'юсту України сумнівається в ефективності звернення до національних судів для отримання компенсацій від РФ

Заступник голови Мін'юсту України сумнівається в ефективності звернення до національних судів для отримання компенсацій від РФ

19:20 17.06.2022
Путін стане серйозніше наполягати на переговорах, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі

Путін стане серйозніше наполягати на переговорах, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи Донбасі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

ОСТАННЄ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Спалах COVID-19 уже розпочався, побачимо зростання захворюваності – голова НТГЕІ

Радуцький: Рік тому ми пропонували п'ять вакцин проти COVID-19, сьогодні є три, але вакцин достатньо

Інститут ім. Філатова впроваджує технології штучного інтелекту для діагностики порушень зору в пацієнтів із діабетом

Медична мережа "Добробут" відкрила ковідний стаціонар

Україна відмовилася від поставок вакцин "Астразенека" та "Модерна", дозволила другий бустер

В Україні збільшується захворюваність на COVID-19 - Кузін

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 612 млн - університет Гопкінса

Новий лінійний прискорювач запустили в Національному інституті раку – міністр охорони здоров'я

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА