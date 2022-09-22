Медицина

16:19 22.09.2022

Медична мережа "Добробут" відкрила ковідний стаціонар

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Медична мережа "Добробут" відкрила ковідний стаціонар

Медична мережа "Добробут" через погіршення епідситуації в Україні відкрила ковідний стаціонар на 10 ліжок для лікування пацієнтів із COVID-19.

Як повідомляється в пресрелізі мережі, ковідний стаціонар діятиме у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" у Києві, відділення розраховане на 10 пацієнтів як дорослих, так і дітей.

"За необхідності кількість місць буде збільшено", - наголосили у "Добробуті".

"На жаль, коронавірусна інфекція нікуди не зникла і знову становить загрозу для здоров'я українців. Кількість нових випадків стрімко зростає, а з нею і кількість пацієнтів із тяжким перебігом захворювання", - зазначила головний менеджер з інфекційної безпеки медмережі Станіслава Рикова.

Як повідомлялося, під час спалаху COVID-19 у 2020-2021 роках у мережі "Добробут" працювали три ковідні стаціонари в столиці: на просп.Любомира Гузара, на Софіївській Борщагівці та в медичному центрі на просп. Бажана.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. Мережа надає медпослуги за більш ніж 75 напрямками.

За п'ять років "Добробут" інвестував у розвиток мережі та високотехнологічне обладнання близько 1,5 млрд грн. Крім того, з 2020 року мережа розвиває власний освітній проект "Академія Добробут" для навчання медичного персоналу, підвищення кваліфікації лікарів та розвитку інтернатури.

Теги: #добробут #стаціонар #ковід

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