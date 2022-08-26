Окупанти зруйнували в Україні понад 30 ковідних клінік – Кузін

Окупанти зруйнували в Україні понад 30 клінік, визначених для лікування пацієнтів із COVID-19.

Як повідомив в ефірі телемарафону в п'ятницю головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, зокрема, російські війська повністю зруйнували 18 медзакладів, іще 15 ковідних клінік зруйновано частково.

При цьому Кузін відзначив зростання захворюваності COVID-19 за останні тижні. Зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 9,5 тис. випадків захворювання, за позаминулий – близько 5 тис, проте, за словами Кузіна, останніми тижнями відзначається збільшення кількості проведених тестів, а завантаження ковідних ліжок залишається на рівні 1%.

За його словами, наразі в Україні розгорнуто 40 тис. ковідних ліжок, киснем забезпечено близько 39 тисяч.

Він прогнозує подальше зростання захворюваності восени, проте спалах COVID-19 буде не таким інтенсивним, як у 2021 році, зокрема, через охоплення вакцинацією, також через поширення штаму омікрон, який спричиняє менш тяжкий перебіг захворювання, ніж інші штами вірусу.

"Ми не очікуємо, що це буде суттєве, значне і тяжке зростання захворюваності. Цифри не будуть такими великими, як це було в період минулих спалахів", - сказав він.