Латвія відновлює програму реабілітації поранених українських солдатів – МЗС Латвії

Латвія з 15 серпня 2022 року відновлює програму реабілітації поранених українських військовослужбовців, яку координує Міністерство закордонних справ.

"У національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 12 українських військових розпочнуть тритижневий курс лікування, щоб отримати реабілітаційні послуги й одужати після тяжких поранень, отриманих під час захисту України від нападу російських збройних сил", - повідомляє пресслужба МЗС Латвії.

У міністерстві зазначили, що відповідне рішення було ухвалено 7 березня 2022 року. Програму реалізують коштами державного бюджету Латвії. На реабілітацію українських військовослужбовців виділено 280 тис. євро.

"Відбір українських пацієнтів, їх транспортування до Латвії та надання реабілітаційних послуг у Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" координує Міністерство закордонних справ у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством добробуту та за підтримки Міністерства оборони. Під час реабілітації важкопоранених українських воїнів "використовуватимуть свої професійні навички й технологічні можливості, щоб зменшити наслідки травм і допомогти пацієнтам повернутися у суспільство", - наголошується в повідомленні.

Надання медичної допомоги постраждалим під час бойових дій на сході України було розпочато ще 2014 року. До 2019 року Латвія надала лікування 58 постраждалим в Україні в латвійських медичних закладах.