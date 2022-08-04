USAID надасть ВООЗ додаткових $1,8 млн для підтримки охорони здоров'я в Україні, кошти будуть спрямовані на покращення виявлення інфекційних захворювань та посилення епіднагляду.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВООЗ, рішення про виділення коштів ухвалено за підсумками зустрічі заступника адміністратора USAID Ізабель Коулман із директором Європейського регіонального бюро ВООЗ доктором Гансом Клюге, що відбулася 2 серпня.

Кошти будуть спрямовані на посилення епіднагляду за інфекційними захворюваннями та звітності в Україні, з особливим акцентом на найуразливіші групи, включаючи людей із особливими потребами, які мешкають у віддалених районах та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Кошти, зокрема, будуть спрямовані на покращення можливостей лабораторної діагностики для своєчасного виявлення інфекційних захворювань та звітності про них, удосконалення наявної системи нагляду за допомогою спостереження на основі подій (EBS) у вибраних пріоритетних регіонах із великою кількістю ВПО, а також посилення інформаційних систем охорони здоров'я, що забезпечують регулярний потік даних, та покращення моніторингу доступності послуг.

"Здоров'я має бути в центрі гуманітарної допомоги, а також ключовим компонентом відновлення України. Інвестування у здоров'я наразі принесе дивіденди пізніше, коли нарешті настане мир", - наголосив доктор Клюге.

Загалом із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого USAID надала ВООЗ $15,5 млн на критично важливу підтримку охорони здоров'я в Україні.