Медицина

17:07 25.07.2022

ПРООН за підтримки Канади передала вісім автомобілів швидкої допомоги до чотирьох облцентрів

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ПРООН за підтримки Канади передала вісім автомобілів швидкої допомоги до чотирьох облцентрів

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які працюють в Одесі, Сумах, Харкові та Чернігові, отримали від Програми розвитку Організації об'єднаних націй (ПРООН) в Україні за фінансування уряду Канади по два автомобілі швидкої допомоги, повідомляє відділ комунікацій ПРООН у понеділок.

"Оперативне надання ефективних амбулаторних медичних послуг є критично важливим для рятувальних операцій під час війни. Програма розвитку ООН та наші партнери співпрацюють з урядом України, щоб підтримати українських лікарів, парамедиків та рятувальників усіма можливими способами", – зазначила постійна представниця ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Як зазначається у повідомленні, в автомобілів відповідний рівень захисту та спеціальне медичне обладнання, яке допоможе врятувати життя у важкодоступних районах. Кожна машина швидкої допомоги здатна евакуювати до чотирьох пацієнтів одночасно й оснащена всім необхідним для надання невідкладної допомоги, зокрема пристроєм для перенесення сидячого пацієнта, аспіратор, пульсоксиметр, дефібрилятор-монітор із кардіостимулятором, електрокардіограф, вакуумний матрац, носилки, довгу дошку для спини, вакуумний бандаж, пристрій для іммобілізації шийного відділу хребта тощо.

Серед інших спільних ініціатив ПРООН та уряду Канади – передання операційного столу до Чернігівської центральної районної лікарні, а також проведення серії медичних навчань для фахівців та волонтерів Центрів соціальних служб, які надають допомогу тимчасово переміщеним сім'ям із Донецької, Луганської, Сумської, Харківської та Київської областей.

Передання було здійснено в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP). Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Євросоюз, Європейський інвестиційний банк, посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Теги: #проон #канада #швидка_допомога

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