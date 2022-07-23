ВООЗ визнала поширення віспи мавп серед людей надзвичайною ситуацією в охороні здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у суботу оголосила поширення віспи мавп серед людей у світі надзвичайною ситуацією у міжнародній охороні здоров'я.

"З урахуванням усіх причин я ухвалив рішення оголосити, що спалах мавпячої віспи є надзвичайною ситуацією в охороні здоров'я на міжнародному рівні", - заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, слова якого наводяться на сторінці організації в твіттері.

Він уточнив, що ризик інфікування мавпячою віспою є помірним майже в усіх районах світу, крім Європи.

Гебреєсус додав, що ВООЗ зафіксувала понад 16 тис. випадків зараження цією хворобою в 75 країнах світу та п'ять летальних наслідків серед заражених.

Associated Press (AP) зі свого боку нагадує, що ВООЗ раніше оголошувала подібний рівень тривоги у зв'язку з пандемією COVID-19, епідемією лихоманки Ебола у Західній Африці у 2014 році, поширенням вірусу Зіка у Латинській Америці у 2016 році.

Раніше у ВООЗ повідомляли, що більшість випадків зараження людей віспою мавп фіксують у Європі, переважно у чоловіків, які вступали в одностатеві зв'язки.

Віспа мавп - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах. AP зазначає, що летальні наслідки серед заражених людей відзначалися лише в Африці, де циркулює найбільш небезпечний різновид захворювання.