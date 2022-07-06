Агресор вивозить з України ефективні ліки, замінює їх на окупованих територіях на російські препарати - Ляшко

Агресор вивозить з клінік на окупованих територіях дорогі ефективні ліки, які були закуплені коштом українського бюджету, та замінює їх російськими препаратами, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Є факти, що Росія забирає препарати, які Україна постачає до інсультних центрів для тромболізису, і вивозить їх на свою територію", - сказав він на брифінгу в середу.

Ляшко зазначив, що він звернувся до міжнародних гуманітарних організацій, які завозять до України ліки як гуманітарну допомогу, із проханням ввозити препарати, сертифіковані в Європі або країнах з жорсткою регуляторною системою і не ввозити препарати, вироблені на території РФ.