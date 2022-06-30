Фармкомпанії стикаються із затримками на кордоні під час виїзду вантажівок з країни

Низка опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" фармацевтичних компаній стикається із затримками при перетині вантажів на кордоні на виїзд.

"Черги дуже великі. На перетині кордону Ягодин-Дорогуськ (з Польщею), наприклад, черги сягали 35 км. Особливо на виїзд з України. Це призводило до затримки імпортних поставок сировини та упаковки для виробництва ліків, що може бути критичним", - повідомили. агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі фармкомпанії АТ "Фармак".

У компанії також наголосили, що на кордоні "затримувалися експортні поставки клієнтам за кордон".

"Вчора Державна митна служба повідомила, що вони разом із Польщею працюють над вирішення цього питання, вже вжито певних заходів. Сподіваємося, що ситуація зміниться найближчим часом", - повідомили в компанії.

У свою чергу генеральний директор "Тева Україна" Дмитро Спіцин зазначив, що фармкомпанія, яка завозить в Україну імпортні препарати, не бачить затримок на кордоні у цьому напрямку. Проте, на його думку, "певні ризики для імпорту є".

"Наприклад, якщо вантажівка, яка має забрати вантаж за кордоном, затримується на виїзді з України з вантажем іншої компанії, це може впливати на графік наших поставок. Ми беремо до уваги цей ризик у плануванні логістики", - сказав він.

У свою чергу, менеджер з логістики фармкорпорації "Артеріум" Олександр Матвійчук зазначив, що підприємства "Київмедпрепарат" і "Галичфарм", що входять до корпорації, зіткнулися із затримками вантажів на кордоні через велику кількість авто на виїзд і в'їзд в Україну та малої пропускної спроможності КПП.

За його словами, затримки вантажів становлять від семи до 14 днів та більше. При цьому ситуація з малогабаритними вантажами, які перевозить малогабаритний транспорт, краща, оскільки такі транспортні засоби проїжджають кордон швидше.

Матвійчук зазначив, що такі ситуації траплялися і раніше, коли йшлося про сезонні перевезення (агропродукція, новорічні періоди тощо), проте нині черги значно довші.

"Для порівняння, у такі періоди черга з авто була 15-20 км, а зараз, за словами наших перевізників, сягає 36-40 км", - сказав він.

За словами Матвійчука, на кордоні формується жива черга перевізників.

"Для нашої компанії складність полягає в тому, що ми організовуємо доставку вантажів, які потребують дотримання температурних режимів. Отже, це своєрідний фактор, що впливає на мобільність доставки", - сказав він.

Зі свого боку, у фармкомпанії "Санофі" повідомили, що в Україні компанія "з перших днів війни ухвалила рішення про переміщення своїх складів, розташованих у зоні підвищеної небезпеки, до більш безпечних локацій, і уклала нові партнерства для прискорення та покращення процесів постачання та відвантаження ліків".

"Завдяки зусиллям команди "Санофі" та злагодженій роботі багатьох учасників процесу, наразі ми не маємо логістичних труднощів у питаннях поставок наших лікарських засобів та з перетином кордонів автомобілями, що здійснюють перевезення ліків виробництва "Санофі" з Європи, зокрема, з Ірландії, Угорщини, Франції, Німеччини, Чехії та Італії", - повідомили у компанії.

Водночас у "Санофі" вважають, що через "постійні та значні ризики, пов'язані з воєнними діями, які в будь-який момент можуть створити проблеми для локального виробництва, забезпечення поставок, зберігання лікарських засобів на складах, вкрай важливо, щоб держава продовжувала надавати усебічну підтримку постачанням усіх необхідних лікарських засобів та не запроваджувала жодних нових адміністративних заходів, не пов'язаних з безпекою та якістю лікарських засобів, що можуть посилити ситуацію із забезпеченням українців ліками".