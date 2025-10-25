Обстріл Києва спричинив затримки громадського транспорту – КМДА

Унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч на 25 жовтня рух громадського транспорту у столиці затримується, повідомляє пресслужба КМДА.

Через перекриття руху поліцією та роботу підрозділів рятувальників затримуються трамваї № 22 по вул. Бориспільська у напрямку ЗЗБК та автобуси №№ 51, 63 по вул. Бориспільська в напрямку ЗЗБК в напрямку станції метро "Червоний хутір".

"Просимо пасажирів врахувати цю інформацію під час планування поїздок", - повідомили в міській держадміністрації.

Також там зазначили, що стежити за зміною розкладу руху транспорту можна в Telegram "Зміни руху Київпастранс".

Як повідомлялося, російські війська знову атакують ракетами Київ, попередньо зафіксовано пожежі на кількох локаціях на лівому березі.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/15626