09:28 06.11.2025

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Ворог атакував залізничну інфраструктуру у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій області, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Під ударом Харківщина, де ворог намагається гальмувати сполучення зі Сходом країни, там потяги переведено на альтернативні маршрути, вони продовжують рух. У Чернігівській області були удари по напрямках, важливих для підтримання зв’язку з українською Північчю. На Дніпропетровщині ворог бив по енергетичній інфраструктурі залізниці та по одній зі станцій. Вже зараз там резервні тепловози підтримують рух", - написав Кулеба в Телеграм в четвер.

За його словами, низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами і відповідно - із затримками.

"Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів. Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години", - повідомив Кулеба.

Віцепрем’єр додав, що з ночі триває ліквідація наслідків обстрілів. Кулеба подякував залізничникам, енергетикам за роботу та підтримку людей.

За повідомленням "Укрзалізниці", уночі сили РФ атакували Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, там є пошкодження. Постраждалих немає. Через російські удари по залізничній інфраструктурі поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут і затримуються.

