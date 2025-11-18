Ворожі атаки на Дніпро призвели до затримок поїздів – Укрзалізниця

Затримка в русі поїздів виникла внаслідок масованих ударів ворога по Дніпру, повідомила Укрзалізниця в телеграм-каналі в ніч на вівторок.

"В результаті низки масованих обстрілів міста Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди: 31 Запоріжжя - Перемишль; 119 Дніпро - Холм. Пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки - Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали. Вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі; крім того, регіон частково знеструмлено, тож залізничники задіяли резервні тепловози - рух повністю поновлено. Затримки контрольовані, будемо скорочувати", - сказано в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7466