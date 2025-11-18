Інтерфакс-Україна
Події
02:18 18.11.2025

Ворожі атаки на Дніпро призвели до затримок поїздів – Укрзалізниця

1 хв читати

Затримка в русі поїздів виникла внаслідок масованих ударів ворога по Дніпру, повідомила Укрзалізниця в телеграм-каналі в ніч на вівторок.

"В результаті низки масованих обстрілів міста Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди: 31 Запоріжжя - Перемишль; 119 Дніпро - Холм. Пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки - Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали. Вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі; крім того, регіон частково знеструмлено, тож залізничники задіяли резервні тепловози - рух повністю поновлено. Затримки контрольовані, будемо скорочувати", - сказано в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7466

Теги: #затримки #залізниця #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 17.11.2025
Диверсії на залізниці в Польщі розслідують як терористичні акти на користь іноземної розвідки – прокуратура

Диверсії на залізниці в Польщі розслідують як терористичні акти на користь іноземної розвідки – прокуратура

12:23 17.11.2025
Туск про підрив залізниці у Польщі: Це точно, ми маємо справу з актом саботажу

Туск про підрив залізниці у Польщі: Це точно, ми маємо справу з актом саботажу

08:35 17.11.2025
Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС

Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС

08:17 17.11.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 17 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 17 населених пунктів Запорізької області

06:49 17.11.2025
Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

20:31 16.11.2025
Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

19:17 16.11.2025
Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

08:07 16.11.2025
РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

07:51 14.11.2025
Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

20:54 13.11.2025
Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

ОСТАННЄ

Одна з постраждалих внаслідок ракетної атаки на Берестин Харківської області померла у лікарні

Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога – ЗМІ

Дев'ятеро постраждалих внаслідок ракетних ударів по Берестину Харківської області - ОВА

Полковник Манько заявив про стабілізацію на трьох напрямках, зокрема – Гуляйпільському

Рішення МВФ щодо нової програми обсягом $8 млрд очікується у січні – глава БК Ради з зустрічі з місією Фонду

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 1,6%, у 2026р - до 1,5%

Дніпро і район масовано атакували російські БпЛА та спричинили пожежі – ОВА

Три блоки ХАЕС та РАЕС десять днів працюють на зниженій потужності після військових дій – МАГАТЕ

"Європейська солідарність" вимагає від Стефанчука заяви про розвал монобільшості - Геращенко

ВАКС продовжить обрання Чернишову запобіжного заходу 18 листопада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА