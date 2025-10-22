Затримки та зміна маршрутів поїздів через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак – Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила про затримки та зміну маршруту деяких поїздів через знеструмлення та пошкодження інфраструктури внаслідок нічних атак росіян.

"Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами. Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин. Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів. Про це повідомимо додатково", - повідомила Укрзалізниця у телеграм-каналі вранці в середу.