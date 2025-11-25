Інтерфакс-Україна
10:40 25.11.2025

Атака РФ пошкодила інфраструктуру "Укрзалізниці", однак рух поїздів залишається без змін

Внаслідок обстрілу, здійсненим Росією в ніч на 25 листопада, пошкоджено вагони та контактну мережу АТ "Укрзалізниця " ("УЗ"), проте змін у русі поїздів немає, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Попри удари по "УЗ", пошкодження вагонів та контактних мереж, змін у русі поїздів немає. Вдячний оперативним діям залізничникам", - написав Кулеба в Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, внаслідок дронової атаки також  було пошкоджено портову інфраструктуру Чорноморська. Під ударом були адміністративні будівлі та обладнання, яке забезпечує роботу вантажних операцій. Відновлювальні роботи тривають.

"Цей обстріл - черговий доказ, що країна-терорист не хоче справедливого миру", - наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російські окупаційні війська минулої ночі застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські "шахеди". Відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії, є точний час прольотів.

Також повідомлялося, що внаслідок нічних атак РФ ударними дронами по Одесі та Одеському району травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Постраждали також дві 24-річні жінки, 40-річний і 80-річний чоловіки. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

 

