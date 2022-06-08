Медгрупа Adonis відновила роботу закритого через окупацію медичного центру у Бучі

Медична група компаній Adonis відновила роботу медичного центру у Бучі (Київська обл.), закритого через окупацію.

"На початку червня ми відновили роботу медичного центру в Бучі, який був відкритий 21 лютого, але через окупацію пропрацював лише три дні. Життя триває, тому ми знову відкриваємо наші клініки", - зазначив директор із розвитку медгрупи Adonis Віталій Гирін.

Він повідомив, що в бучанській клініці відкрито прийом терапевта, реабілітолога, інших фахівців, працюють кабінети УЗ-діагностики, маніпуляційний кабінет, пункт забору матеріалу на ПЛР-тестування та власну лабораторію.

Adonis – мережа приватних медичних центрів для дорослих та дітей, заснована понад 20 років тому. До неї входять 12 філій у Києві та області, зокрема два власних пологових будинки та лабораторія стовбурових клітин.

У філіях клініки лікарі ведуть прийом за 66 медичними напрямами.