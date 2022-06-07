Медицина

17:27 07.06.2022

Кабмін підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб - Ляшко

1 хв читати
Кабмін підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб - Ляшко

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Ми підготували законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва", – повідомив Ляшко.

Він також зазначив, що не варто ототожнювати ліки з канабісу з наркотичними речовинами, оскільки вони не мають психоактивної дії, і заходи регулювання їх обігу різні.

"Медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання. Водночас ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом і реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві", - пояснив Ляшко.

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР і тривожних розладів. Окрім цього, вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим і паліативним хворим, зокрема онкологічним хворим, пацієнтам із ВІЛ.

Теги: #ляшко #кабмін #канабіс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 03.06.2022
Кабмін пропонує спрямувати на утримання тарифів на газ і тепло для населення 264 млрд грн

Кабмін пропонує спрямувати на утримання тарифів на газ і тепло для населення 264 млрд грн

17:19 30.05.2022
Кабмін передав в управління "Чорноморнафтогазу" раніше заарештовані активи облгазів

Кабмін передав в управління "Чорноморнафтогазу" раніше заарештовані активи облгазів

17:20 21.05.2022
У тимчасовій окупації перебувають 235 українських медичних закладів - Ляшко

У тимчасовій окупації перебувають 235 українських медичних закладів - Ляшко

20:25 20.05.2022
Кабмін призначив Мудру заступником міністра юстиції та Котія заступником міністра стратегічних галузей промисловості

Кабмін призначив Мудру заступником міністра юстиції та Котія заступником міністра стратегічних галузей промисловості

19:12 20.05.2022
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо впровадження санкцій проти Малі, Південного Судану та ЦАР

Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо впровадження санкцій проти Малі, Південного Судану та ЦАР

15:47 14.05.2022
На відновлення зруйнованих агресором лікарень потрібно 32 млрд грн – Ляшко

На відновлення зруйнованих агресором лікарень потрібно 32 млрд грн – Ляшко

21:18 13.05.2022
Кабмін призначив заступника міністра енергетики і трьох заступників міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Кабмін призначив заступника міністра енергетики і трьох заступників міністра захисту довкілля та природних ресурсів

19:29 13.05.2022
Кабмін передає 172 заправки компанії Glusco в управління "Нафтогазу"

Кабмін передає 172 заправки компанії Glusco в управління "Нафтогазу"

19:35 10.05.2022
Україна нарощує експорт агропродукції через західний кордон - прем'єр Шмигаль

Україна нарощує експорт агропродукції через західний кордон - прем'єр Шмигаль

13:03 09.05.2022
Придбані авто з іноземною реєстрацією зможуть перетинати кордон із Україною у трьох пунктах пропуску

Придбані авто з іноземною реєстрацією зможуть перетинати кордон із Україною у трьох пунктах пропуску

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава ВООЗ прибув в Україну для оцінки необхідної допомоги постраждалим від війни

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

За 28 днів війни ВООЗ підтвердила 18 млн постраждалих та 64 підтверджені напади на систему охорони здоров'я

У понеділок в Україні готові відкритися майже 400 аптек - Liki24

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19 - глава МОЗ

ОСТАННЄ

На Київщині зафіксовано два випадки отруєння з підозрою на ботулізм – мер Броварів

У Бородянській амбулаторії встановили сонячні станції Tesla Powerwall - Федоров

Норвегія прийме поранених бійців із України на лікування

Понад 10 міжнародних фармкомпаній не зможуть ввозити до України вироблені в Європі препарати через обмеження обігу ліків із РФ та Білорусі

Україна за 3 міс. війни отримала медичну гумдопомогу на майже 7 млрд грн

Кабмін продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через СOVID-19 до 31 серпня

ЄБРР надав "Фармаку" EUR20 млн кредиту

У Європі продовжують виявляти випадки зараження віспою мавп

У закупівлі ліків пріоритет має бути за вітчизняним виробником – заступник міністра охорони здоров'я

Вакцини від віспи мавп немає, але масова вакцинальна кампанія навряд чи знадобиться – експерт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА