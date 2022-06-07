Кабмін підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб - Ляшко

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Ми підготували законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва", – повідомив Ляшко.

Він також зазначив, що не варто ототожнювати ліки з канабісу з наркотичними речовинами, оскільки вони не мають психоактивної дії, і заходи регулювання їх обігу різні.

"Медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання. Водночас ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом і реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві", - пояснив Ляшко.

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР і тривожних розладів. Окрім цього, вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим і паліативним хворим, зокрема онкологічним хворим, пацієнтам із ВІЛ.