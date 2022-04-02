Британська Venari Group розпочала випуск броньованих швидких для України
Venari Group, найстаріший та найбільший британський виробник швидких, розпочав випуск броньованих авто швидкої допомоги стандарту STANAG 4569 для порятунку поранених бійців та мирних громадян із зони ураження в Україні.
"Тиждень тому ми познайомилися з Олівером Нортом - генеральним директором Venari Group. Обговорили можливість перетворення колишніх армійських машин на броньовані реанімобілі. Олівер пообіцяв зупинити всі поточні замовлення, працювати в три зміни та виготовити достатню кількість машин для наших потреб! Без жодного прибутку для його компанії", - написав у своєму фейсбуці представник посольства України у Великій Британії Тарас Крикун у суботу.
За його словами, вже 1 квітня перші вісім машин були готові до відправлення.
"У вівторок буде ще сім. Потім шість машин щодня", - додав Крикун.
За його словами, практично кожен працівник підприємства хоче зробити свій особистий внесок, скрізь висять прапори України. "Замість "good afternoon" кажуть "Slava Ukraini", – наголосив Крикун.
У свою чергу благодійні фонди Віктора Пінчука та Олени Пінчук повідомили, що взяли участь у фінансуванні та організації цього проєкту. За інформацією пресслужби Фонду Віктора Пінчука у суботу, броньовані машини будуть відправлені з Британії наступного тижня.
Віктор та Олена Пінчуки висловили подяку посольству України у Великій Британії, Venari Group та члену парламенту Великої Британії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту.
За даними місцевих ЗМІ, всього буде виготовлено 30 таких машин.