Медицина

17:20 26.03.2022

Держкомісія з ТЕБ та НС скасувала з 27 березня "червоний" рівень епіднебезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях

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Держкомісія з ТЕБ та НС скасувала з 27 березня "червоний" рівень епіднебезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала з 27 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 27 березня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у фейсбуці.

Також держкомісія доручила Міністерству охорони здоров'я України забезпечити розроблення змін до постанови уряду "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" в частині особливостей застосування обмежувальних протиепідемічних заходів на території регіонів у зв'язку із введенням 24 лютого воєнного стану.

 

Теги: #україна #епіднебезпека
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