Група компаній "Лекхім" відновлює логістику своїх препаратів до аптек, виробництво не зупинялося

Фармацевтична група компаній "Лекхім", український виробник лікарських засобів, відновлює логістику своїх препаратів до аптек, виробництво препаратів не зупинялося.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, наразі "Лекхім" відновлює постачання препаратів з усіх своїх виробничих майданчиків до аптечних установ у всій Україні.

"Номенклатура продукції "Лекхім", як і раніше, включає всі основні терапевтичні групи препаратів. Незважаючи на воєнний стан, ми максимально постачаємо і відвантажуємо продукцію. Виробництво не зупиняється, запасів сировини вистачає", - повідомили в компанії.

Фармгрупу "Лекхім" засновано 1992 року. До номенклатури групи "Лекхім" входить понад 200 найменувань лікарських засобів (таблетки, капсули, ампули, флакони, супозиторії, розчини).