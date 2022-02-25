Київський міський центр крові перейшов на цілодобовий режим роботи, прийом матеріалів у донорів здійснюватиметься з 08:00 до 18:00, а в нічну зміну фахівці перероблятимуть кров і її компоненти, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у п'ятницю.

"Відсьогодні Київський міський центр крові працюватиме цілодобово. Щодня з 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а в нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти. Таке рішення було прийнято для забезпечення підтримки достатнього запасу крові та безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграмі.

Уточнюється, що впродовж усього дня 24 лютого в пункти забору крові в Києві прийшли 494 жителі столиці. "Це майже втричі більше, ніж у середньому зазвичай", - зазначають у КМДА.

Там уточнюють, що у зв'язку з переходом на цілодобовий режим роботи працюватимуть два пункти забору за адресами вул. Максима Берлінського, 12 (з 8.00 - 18.00) і вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00-18.00). Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлінського, 12)

"Стати донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, що пройшов відповідне медичне обстеження і який не має протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров'я України", - підсумували в КМДА.