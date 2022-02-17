"Інтерхім" збільшує сировинні запаси та формує додаткові резерви готової продукції - СЕО

Фармкомпанія ТДВ "Інтерхім" (Одеса) у рамках стрес-сценарію на випадок ескалації воєнних дій збільшує запаси сировини та за низкою позицій формує додаткові резерви готової продукції, повідомив генеральний директор компанії Анатолій Редер.

"Ми переглянули критерії розрахунків та підходи до формування запасів сировини та матеріалів. За найбільш уразливими номенклатурними позиціями вживаємо всіх необхідних заходів для їх збільшення, зокрема виділяємо додаткові оборотні кошти для оперативного реагування на форс-мажорні ситуації", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Редер зазначив, що останнім часом є перебої з постачанням сировини та витратних матеріалів. Здебільшого вони стосувалися імпортної продукції, яку доставляють морем. Водночас топменеджер зазначає, що це спільна проблема для всієї фарми і загалом для українського бізнесу, який багато в чому залежить від зовнішньої сировини.

"Не можу стверджувати, чи спричинені вони здебільшого нинішньою політичною ситуацією, чи взагалі глобальними логістичними проблемами, але на сьогодні прибуття контейнера з сировиною, яку ми очікували отримати 15 лютого, поки що перенесено на 23-тє число. Дуже сподіваюся, що сировина все-таки прибуде, тому що проходження морських суден відновлено", - сказав він.

Крім того, СЕО "Інтерхіму" зазначив, що компанія занепокоєна можливими ускладненнями з постачанням сировини вантажним авіатранспортом у разі, якщо страхові компанії для вантажних рейсів вживуть заходів, аналогічних тим, які були задіяні до пасажирських авіаперельотів.

"Для нас важливо, щоб функціонували всі напрямки та види транспортної логістики, оскільки сировину для виробництва "Інтерхім" отримує і сушею, і повітрям, і морем", - сказав він.

Коментуючи питання про можливі зміни в номенклатурі продукції, Редер зазначив, що компанія вже сформувала виробничу програму та обсяги випуску тієї чи тієї товарної позиції з урахуванням її можливої підвищеної затребуваності в разі загострення воєнних дій.

"Ми маємо кілька позицій, які належать до номенклатури державного резерву, і за цими позиціями ми забезпечили необхідні складські запаси. Вони підтримуються у достатніх кількостях і не залежать від потреб відкритого ринку, за першої ж потреби ми зможемо негайно їх відвантажувати. Це потребувало додаткових зусиль та витрат, але це необхідно було зробити", - сказав він.

Щоб не допустити "якихось провалів" у виробничому процесі, компанія оптимізувала робочий графік: виробництво перейшло на шестиденний робочий тиждень із 3-змінною роботою в будні. Крім того, у рамках розроблення стрес-сценарію "Інтерхім" переглянув програму закордонних відряджень, розробив екстрений план евакуації працівників та консервацію виробництва, а також самотужки комплексно оснащує бомбосховище в одному з найбільших спальних районів Одеси, уточнив Редер.

"Дуже сподіваюся, що такими продуманими діями нам вдасться уникнути дефіциту сировини та забезпечити безперебійне постачання продукції. Адже основне завдання компанії на сьогодні - максимально мобілізуватися, щоб забезпечити стабільну роботу виробництва та безперебійне відвантаження продукції. Люди не повинні мати приводу для паніки через дефіцит товарів першої необхідності й особливо лікарських препаратів", - пояснює СЕО.

ТДВ "Інтерхім" - одне із провідних фармацевтичних підприємств країни. Засноване в 1992 році, є розробником та виробником оригінальних лікарських препаратів "Аміксин", "Гідазепам", "Левана", а також знеболювальних препаратів для важко- та онкохворих. Компанія є постачальником ліків за програмами Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

У 2016 році "Інтерхім" інвестував EUR50 млн у проєкт зі створення сучасного лабораторно-виробничого комплексу.

"Інтерхім" – член асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ).