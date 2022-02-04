Медицина

19:37 04.02.2022

У ПАР створили власну версію вакцини Moderna від COVID-19

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У ПАР створили власну версію вакцини Moderna від COVID-19

Учені з ПАР створили власну версію вакцини американської фармацевтичної компанії Moderna проти COVID-19, передає в п'ятницю Бі-бі-сі.

За словами вчених, це має допомогти збільшити рівень вакцинації у країнах Африки. На сьогодні рівень вакцинації на континенті найнижчий у всьому світі, зазначає Бі-бі-сі.

У компанії Afrigen Biologics, де розробили цю вакцину, повідомили про плани розпочати клінічні випробування в листопаді.

"Це частина всесвітньої ініціативи щодо нарощування потенціалу та можливостей для країн з низьким і середнім рівнем доходу", - цитує Бі-бі-сі слова директора компанії Afrigen Biologics Петро Тербланша.

У свою чергу, в компанії Moderna раніше заявляли, що не використовуватимуть право на патентні відрахування.

 

 

Теги: #вакцина #пар #moderna
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