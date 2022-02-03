Медицина

18:36 03.02.2022

ДБР викрило корупційну схему під час імпорту швидких, унаслідок якої завдано збитків у 10 млн грн

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ДБР викрило корупційну схему під час імпорту швидких, унаслідок якої завдано збитків у 10 млн грн

Слідчі Державного бюро розслідувань задокументували масштабну корупційну схему посадових осіб на митному посту "Житомир", яка, за попередніми оцінками, завдала державному бюджету збитків на понад 10 млн грн.

"Встановлено, що київська компанія-імпортер для мінімізації митних зборів і платежів під час оформлення у кілька разів занизила вартість 26 швидких із медичним обладнанням. Замість ринкової вартості в середньому EUR15 тис. ділки задекларували авто за ціною EUR2,5-5 тис. Митники "заплющили очі" на невідповідність документації", - повідомляє пресслужба ДБР.

Через відсутність реальних покупців ділки скористалися опцією зберігання нерозмитнених авто протягом 12 місяців у режимі "митний склад". Через рік за сприяння чиновників зловмисники імітували так званий реекспорт автомобілів, які насправді не залишали території митного складу. Це дало змогу незаконно продовжити безкоштовний термін зберігання авто та не сплачувати мита.

Після викриття оборудки правоохоронці здійснили вісім обшуків в офісі комерційної структури, у службових приміщеннях Житомирської митниці та у місцях проживання чиновників. Під час обшуків було вилучено комп'ютери з первинними документами та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, митні та податкові документи та інші матеріальні підтвердження організації незаконної схеми.

Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Встановлюють усіх осіб, які причетні до протиправної діяльності. Вирішується питання щодо накладення арешту на автомобілі.

Теги: #корупція #дбр #швидка_допомога
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