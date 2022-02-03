Німецькі експерти мають намір рекомендувати введення четвертої дози вакцин проти COVID-19

Експерти німецької Постійної комісії з вакцинації (STICO) мають намір найближчим часом запропонувати вводити четверту дозу вакцин проти COVID-19, заявив медіагрупі Funke голова комісії Томас Мертенс.

"STIKO скоро дасть рекомендації", - сказав він, пославшись на позитивний досвід Ізраїлю.

"У нас є дані з Ізраїлю, які показують, що четверта доза значно покращує захист від тяжких випадків захворювання", - пояснив Мертенс.

Він зазначив, що комісія рекомендуватиме повторне щеплення лише наявними вакцинами.

У повідомленні Funke йдеться, що деякі країни вже почали пропонувати додаткові бустерні дози, але недавнє дослідження, проведене в Ізраїлі, показало, що хоча четверта доза вакцини і підвищує рівень антитіл, він ще недостатньо високий для запобігання зараженню штамом "омікрон".