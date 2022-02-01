Підстав для того, щоб країни скасували всі обмеження в рамках COVID-19, ще немає

Фахівці ВООЗ вважають, що державам зарано скасовувати всі обмеження зі стримування COVID-19, закликали до обережності.

"Ми закликаємо до обережності, оскільки багато країн не пройшли пік "омікрону". У більшості країн показник вакцинації низький, до того ж, серед дуже вразливих груп населення. Тому зараз не час для зняття всіх обмежень одразу", - заявила технічний керівник ВООЗ з проблеми COVID-19 Марія Ван Керкгове на брифінгу у вівторок.

У свою чергу виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Марк Раян закликав країни вибирати і наслідувати власний шлях у рамках боротьби з COVID-19, і "сліпо не слідувати іншим у послабленні обмежень".

"Ті країни, які схвалили рішення зняти більшість обмежень, також мають бути впевнені у здатності ще раз ввести заходи, щоб люди були згодні, якщо буде потрібно", - додав він.

Раніше у вівторок Данія скасувала всі обмеження проти COVID-19, вона стала першою країною в Євросоюзі, яка припинила всі заходи, що діяли раніше.

Крім того, в Англії минулого тижня були значно ослаблені заходи щодо боротьби з COVID-19. Скасували обов'язкове носіння масок та COVID-перепустки.

За даними ВООЗ, за минулий тиждень у всьому світі зареєстровано 22 млн випадків зараження COVID-19.